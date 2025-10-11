Danas su Miholjske zadušnice: Ovaj običaj bi trebalo ispoštovati

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Danas su Miholjske zadušnice: Ovaj običaj bi trebalo ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas obeležava Miholjske zadušnice koje su u našem narodu poznate i kao jesenje zadušnice.

Običaj na zadušnice nalaže odlazak na groblje, gde se pale sveće na grobovima najbližih. Ukoliko nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi. Miholjske zadušnice padaju uvek u prvu subotu pre Miholjdana, a zadušnice uvek padaju u subotu, kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima. Osim Miholjskih, u kalendaru SPC su i Duhovske ili letnje, prolećne, koje se obeležavaju u sedmici pre početka Velikog posta i Mitrovske ili zimske
