Danas su Miholjske zadušnice: Ovaj običaj bi trebalo ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas obeležava Miholjske zadušnice koje su u našem narodu poznate i kao jesenje zadušnice.

Običaj na zadušnice nalaže odlazak na groblje, gde se pale sveće na grobovima najbližih. Ukoliko nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi. Miholjske zadušnice padaju uvek u prvu subotu pre Miholjdana, a zadušnice uvek padaju u subotu, kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima. Osim Miholjskih, u kalendaru SPC su i Duhovske ili letnje, prolećne, koje se obeležavaju u sedmici pre početka Velikog posta i Mitrovske ili zimske