Koko Gof osvojila turnir u Vuhanu

Američka teniserka Koko Gof osvojila je VTA turnir u Vuhanu pošto je u finalu savladala zemljakinju Džesiku Pegulu rezultatom 2:0, po setovima 6:4, 7:5 za sat i 44 minuta igre.

U prvom setu Gof je napravila dva, a pretrpela jedan brejk i tako povela 1:0. Pegula je snažno započela drugi set, napravila je dva vezana brejka i povela 3:0, servirala je za set kod vođstva 5:4, ali je na kraju Gof nanizala tri gema i stigla do pobede i pehara. Osvajanjem titule Gof je zaradila 596.000 američkih dolara, dok je Peguli pripalo 351.003 dolara.