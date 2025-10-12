Darko Lazić na čelu skupa u Cirihu, Halidu u čast! Nosi Bešlićevu sliku i peva: Emotivan prizor iz Švajcarske

Darko Lazić na čelu skupa u Cirihu, Halidu u čast! Nosi Bešlićevu sliku i peva: Emotivan prizor iz Švajcarske

Poznati pevač Darko Lazić nalazi se trenutno u Cirihu, a pevač se danas pojavio na skupu koji je posvećen pokojnom pevaču Halidu Bešliću.

Lazić je bio među okupljenima a u rukama je držao fotografiju legendarnog pevača. Zajedno sa ostalima pevao je u glas Bešlićeve pesme. Pevač je bio najglasniji, a ako je suditi po snimku bilo mu je puno srce što se našao na ovom mestu i što je na taj način pokazao koliko je voleo i cenio preminulog pevača. Halid Bešlić bio je obožavan u celom regionu, a u njegovu čast se danas u Sarajevu kod Večne vatre održao veliki skup. Prisutni su među sobom govorili o svim
