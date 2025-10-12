Holivud tuguje: Al Paćino, Gold Hon, Džejn Fonda i drugi se oprostili od Dajan Kiton

​Oproštaji holivudskih velikana

Vest o smrti Dajan Kiton, oskarovke i jedne od najomiljenijih i najautentičnijih holivudskih zvezda, potresla je filmsku industriju i obožavaoce širom sveta. Slavna glumica preminula je u Kaliforniji u 79. godini života, a njena porodica zatražila je privatnost u ovim teškim trenucima. ​Dajan Kiton, najpoznatija po ulogama u filmovima „Eni Hol“ (Annie Hall) za koji je osvojila Oskara, „Kum“ (The Godfather), „Klub prvih žena“ (The First Wives Club) i „Otac mlade“