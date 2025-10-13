Umro slavni dizajner: Njegove cipele su nosile sve svetske zvezde

Ćezare Paćoti, italijanski dizajner obuće, preminuo je u 67. godini, preneli su danas italijanski mediji.

Detalji o uzroku smrti do sada nisu objavljeni. U saopštenju se navodi da je Paćoti preminuo u mestu Čivitanova Marke, u centralnoj Italiji, okružen svojom porodicom i decom. Zajedno sa sestrom Paolom, dizajner Cesare Paciotti, "napisao je jednu od ključnih stranica istorije italijanske obuće", navodi se u saopštenju. "Ikonični bodež sa špicem, simbol brenda, ostaće kao deklaracija identiteta i hrabrosti. Pamtiće ga po zavodljivom stilu i izuzetnoj ljudskoj