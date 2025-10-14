Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Radio sto plus pre 27 minuta
Ona je za televiziju Pink izjavila da su učenici otpočeli blokadu škole, da planiraju tu da ostanu dve nedelje i da je nastavnom osoblju zabranjeno da uđe u zgradu.

Nešović je rekla da u školi trenutno borave i maloletne i punoletne osobe te dodala da među njima ima i onih koji nisu đaci te gimnazije. Po njenim rečima, nastava se odvijala regularno od 1. septembra i nije bilo zastoja, ali danas nije moguće realizovati časove. Đaci Pete beogradske gimnazije od sinoć blokiraju školu tražeći da Nešović bude smenjena, da Ministarstvo prosvete raspiše konkurs za izbor novog direktora i da na to mesto bude izabran neko iz kolektiva
Nedeljnik pre 37 minuta
Blic pre 7 minuta
Glas Zapadne Srbije pre 52 minuta
Serbian News Media pre 47 minuta
N1 Info pre 1 sat
Beta pre 1 sat
Nova pre 1 sat
