Bajden i Klinton pohvalili Trampa za mirovni sporazum u Gazi

Vesti online pre 2 sata  |  Axios (K.D.)
Bajden i Klinton pohvalili Trampa za mirovni sporazum u Gazi

Bivši predsednici Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden i Bil Klinton pohvalili su aktuelnog predsednika Donalda Trampa zbog mirovnog sporazuma postignutog između Izraela i Hamasa, kojim je okončan višemesečni sukob u Pojasu Gaze, prenosi Aksios.

Bajden je na mreži Iks naveo da je “duboko zahvalan” što je postignut dogovor koji je doveo do oslobađanja poslednjih talaca i prekida neprijateljstava. “Put do ovog sporazuma nije bio lak. Moja administracija je neumorno radila na povratku talaca, pomoći palestinskim civilima i okončanju rata”, napisao je Bajden i dodao da pohvaljuje Trampa i njegov tim za njihov rad na postizanju obnovljenog sporazuma o prekidu vatre, preneo je Aksios. Klinton je u svojoj objavi
Ključne reči

Bil KlintonIzraelPalestinaHamasDonald TrampDžo BajdenvestisvetGazaPojas Gaze

