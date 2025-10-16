Marija Vasić: Oduzeli su mi slobodu ali ne i 23 generacije učenika Jovine gimnazije



“Posle sedam meseci nezakonitog pritvora, prvo mesto gde sam došla je ovo, nema boljeg mesta gde mogu da pozdravim moje đake i moje kolege”, kazala je Marija Vasić na protestu u znak podrške učenicima i profesorima te gimnazije.

Dodala je da “ne može jedan čovek (direktor) da pobedi sve ove Zmajeve”. Marija Vasić provela je sedam meseci u pritvoru, prvo u zatvorskom pa u kućnom, koji joj je juče ukinut. Kućni pritvor je juče ukinut i studentu Lazaru Diniću i aktivisti Ladu Jovoviću. Branioci Mladena Cvijetića, Srđana Đurića i Davora Stefanovića najavili su žalbu, kako bi i njihovi branjenici bili pušteni iz kućnog pritvora. Pod istom optužnicom za navodno rušenje ustavnog poretka, u egzilu
