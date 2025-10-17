Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene

Nedeljnik pre 25 minuta
Grbović (PSG): U Evropi ima mesta za Srbiju, ali ne za onu u kojoj su institucije uništene
Predsednik opozicionog Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović kazao je danas da u Evropi ima mesta za Srbiju ali kako je naveo, ne za onu u kojoj su institucije uništene, pravosuđe nije slobodno a mediji „nacionalizovani“. „Potrebna je ozbiljna demokratizacija našeg društva, reforma bezbednosnog sektora… razbijanje medijskog monopola. Potrebno je da imamo fer i slobodne izbore“, izjavio je Grbović za televiziju Nova. Ocenio je da izjava predsednice Evropske
N1 Info pre 10 minuta
Nova pre 10 minuta
Danas pre 2 sata
NIN pre 0 minuta
N1 Info pre 10 minuta
Nova pre 10 minuta
Vreme pre 1 sat
Vreme pre 25 minuta