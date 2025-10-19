Svet je upravo stao Netanjahu najavio žestok odgovor

Alo pre 44 minuta
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je večeras, u konsultacijama sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i visokim bezbednosnim zvaničnicima, odlučio da će Izrael "žestoko" odgovoriti na smrtonosni napad palestinske militantne grupe Hamas na trupe izraelske vojske u u južnom delu Pojasa Gaze, prenosi televizija Kanal 12

Zvaničnik bezbednosnih službi je rekao za tu televiziju da u isto vreme "Izrael ne želi da izazove kolaps prekida vatre", prenosi Tajms of Izrael. "Postoji jednostavna jednačina kršenja (prekida vatre) i odgovora - i to će se nastaviti sve dok Hamas krši sporazum", kazao je zvaničnik. Isti zvaničnik je upozorio da je područje između žute linije, na koju se izraelska vojska povukla prema uslovima trenutnog prekida vatre sa Hamasom, i egipatske granice "žarište za
