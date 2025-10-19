Prvenac košarkaša Zdravlja

LESKOVAC Košarkaši Zdravlja ostvarili su pobedu u 4. kolu Druge lige Srbije.

Oni su u SRC „Dubočica“ savladali ekipu Mladosti iz Smederevske Palanke rezultatom 84:76 (25:22, 19:20, 18:16, 22:18). Leskovčani su tokom čitavog meča bili u blagoj prednosti, a pet poena su stekli prvi put 12. minutu, kada su poveli sa 27:22. U 29. minutu su došli do 61:54, ali je iskusan i favorizovan tim gostiju opet uspeva da stvori rezultatsku neizvesnost (32. minut 64:63). Od tog trenutka na terenu postoji praktično jedan tim, prednost raste i u 37. minutu