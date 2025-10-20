Tramp pozvao Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata u Ukrajini

Danas pre 3 sata  |  Beta
Tramp pozvao Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata u Ukrajini

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata u Ukrajini.

Kako piše Fajnenšel tajms, na sastanku u Beloj kući u petak Tramp je Zelenskog upozorio da je predsednik Vladimir Putin pretio da će „uništiti“ Ukrajinu ako se ona ne povinuje uslovima. Tokom sastanka, Tramp je insistirao da Zelenski preda ceo Donbas Rusiji, više puta ponavljajući teze koje je ruski predsednik izneo u njihovom razgovoru dan ranije, naveo je Fajnenšel tajms, pozivajući se na ljude upoznate sa razgovorom. Ukrajina je na kraju uspela da ubedi
