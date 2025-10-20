Zelenski: Tramp mora da izvrši još veći pritisak na Putina nego što je izvršio na Hamas

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da bude strožiji prema ruskom šefu države Vladimiru Putinu, rekavši kako je spreman da se pridruži njihovom predstojećem samitu u Budimpešti i da je ostao optimističan uprkos tome što su ga Sjedinjene Države ostavile bez oružja koje je tražio, javlja NBC Njuz. Ukrajinski lider je, u ekskluzivnom intervjuu snimljenom u petak, rekao voditeljki emisije „Meet the Press“ na NBC News