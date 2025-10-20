MUP: Studentkinja demantuje navode studenata u blokadi, negira povrede i boravak u policiji

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije izdalo je novo saopštenje u kom se navodi da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, u saopštenju navedena kao A.P., dala izjavu (obaveštenje) u svojstvu građanke, a u prisustvu svog advokata.

MUP tvrdi da je studentkinja dala obaveštenje u Službi za visokotehnološki kriminal (VTK), povodom zahteva tužioca za VTK. MUP: STUDENTKINJA NEGIRALA DA JE IKAD BILA U STANICI U saopštenju se navodi da je „studentkinja u prisustvu advokata potvrdila autentičnost Instagram naloga i njene objave na tom nalogu u kojoj demantuje da se radi o njoj, odnosno da nije povrđena od strane policijskih službenika, kao i da nije bila u prostorijama policije“. Dodaje se da je