Ruski predsednik je upozoren: Ne prilazi nam, bićeš uhapšen

Poljska upozorila ruskog predsednika da ne prelazi njen vazdušni prostor zbog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Budimpešti.

Iz zvanične Varšave je rečeno da bi Polsjka mogla da bude primorana da izvrši međunarodni nalog za hapšenje Vladimira Putina ukoliko uđe u vazdušni prostor te zemlje. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao je da ne može da garantuje da nezavisni poljski sud neće naložiti vladi da isprati takav avion kako bi predao Putina Međunarodnom krivičnom sudu (MKS). Sikorski je podsetio za Radio Rodzina da nalog MKS-a obavezuje države članice suda da uhapse