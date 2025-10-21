Macut prisustvovao „Velikom školskom času“ u Šumaricama

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Macut prisustvovao „Velikom školskom času“ u Šumaricama

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut položio je danas venac na spomenik streljanim đacima i profesorima u kragujevačkim Šumaricama i pisustvovao „Velikom školskom času“, tradicionalnoj antiratnoj manifestaciji koja se održava svakog 21. oktobra u čast civilnih žrtava fašističkih okupatora.

Pored predsednika Vlade, vence na spomenik „Slomljena krila“ položili su predstavnici Prve kragujevačke gimnazije, lokalne samouprave, brojnih ministarstava, ambasadora i predstavnici ambasada u Beogradu. U prisustvu brojnih državnih zvaničnika, gostiju iz zemlje i inostranstva i više od 3.000 građana Kragujevca na „Velikom školskom časa“ izvedena je audio-poema „Srce zemlje“ autora Dragana Boškovića, u režiji Marka Đorđevića. Muziku za poemu je komponovala Sofija
