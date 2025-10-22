Peskov: Ni Putin ne želi da gubi vreme

Datum sastanka predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, nije određen i tek treba da bude određen, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Datum još nije određen, to tek treba da se desi, ali pre toga je neophodna pažljiva priprema, a to zahteva vreme", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o mogućem vremenu održavanja sastanka, prenosi agencija RIA Novosti. Prema njegovim rečima, sastanak je bio njihova obostrana želja. Peskov je kazao da ni SAD ni predsednik Rusije ne žele da gube vreme. Prethodno je Tramp, komentarišući mogući sastanak sa Putinom u Budimpešti, rekao da ne želi