Mićin: Možemo da imamo stajalište manjeg kapaciteta u gradu dok se ne odluči šta će se raditi sa Železničkom stanicom

Mićin: Možemo da imamo stajalište manjeg kapaciteta u gradu dok se ne odluči šta će se raditi sa Železničkom stanicom

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas da zgrada Železničke stanice neće moći da se koristi dok ne bude rekonstruisana, te da bi u tom periodu trebalo da se koristi alternativno rešenje za dodatno stajalište, pored stanice u Petrovaradinu.

Govoreći o stabilnosti krila A i B Železničke stanice, Mićin je intervjuu dnevnom listu Dnevnik, rekao da je dobio informaciju da je neophodna rekonstrukcija, popravka i ojačavanje tih delova stanice. Rekao je da ne bi izlazio s detaljima u javnost dok se ne urade neophodne analize u narednih desetak dana. U međuvremenu, dodao je Mićin, pronađena je altrenativna lokacija koja je u gradu, koja je manjeg kapaciteta, ali bi mogla da posluži kao još jedno stajalište
