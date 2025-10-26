Vučić: Naredne nedelje pregovori o energetici, u slučaju neuspeha sami donosimo odluke

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predstojeća nedelja biti veoma važna za domaću energetiku, da će tada razgovarati sa "ruskim, američkim i evropskim partnerima" kako bi se pronašlo rešenje za snabdevanje gasom i naftom, kao i da će, ukoliko se tada ne nađe rešenje, Srbija "(sama) donositi odluke" od nedelje nakon te.

On je u Instagram objavi naveo da će Srbija "do 10. ili 15. novembra biti apsolutno sigurna oko svega", kao i da nedavno uvedene sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, koje su SAD za početak uvele ne-evropskim podružnicama tih kompanija, "na snagu stupiti 21. novembra".

Pored sankcija koje su uvedene ovim kompanijama i Natnoj industriji Srbije, Vučić je rekao da dodatni problem za domaće snabdevanje predstavlja i havarija u mađarskoj rafineriji nafte firme MOL, za koju je rekao da će istraga pokazati da li je u pitanju sabotaža.

"Sledeća nedelja strašno važna i u toj nedelji ćemo razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima, da se nađe rešenje. Ukoliko sledeće nedelje ne budemo imali rešenje za probleme, mi ćemo sami one tamo nedelje donositi odluke i zaštiti stanovništvo... Verujem da ćemo obezbediti dovoljne količine (svih energenata)", rekao je Vučić.

(Beta, 26.10.2025)