Da li ste pomerili sat unazad?

Moj Novi Sad pre 2 sata
Da li ste pomerili sat unazad?

U noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra, počelo je zimsko računanje vremena.

To znači da smo kazaljke na časovniku pomerili za jedan sat unazad – sa tri sata na dva sata. Od ovog vikenda dani će postajati sve kraći, a najkraći će biti u decembru – kada će sunce zalaziti i pre 16 časova. Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine. Iako je u Briselu još 2018. godine predloženo ukidanje sezonskih promena
