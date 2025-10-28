Posle hladnih jutara stiže Miholjsko leto: Temperature ponovo do 23 stepena

Vreme će danas u Srbiji biti pretežno sunčano i prohladno, uz umeren, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji i povremeno jak severozapadni i zapadni vetar, a najviša temperatura biće od 13 do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sredinom sedmice jutra će biti hladna, a sutra će na jugozapadu, jugu i istoku zemlje lokalno biti moguć slab mraz na dva metra visine (od -2 do 0 stepeni), dok se u četvrtak, 30. oktobra, očekuje samo slab prizemni mraz. Dnevne temperature, počev od srede biće u osetnom porastu, u većini mesta od 18 do 23 stepena, saopštio je RHMZ. Nakon poslednjih dana oktobra, RHMZ najavljuje produžetak poznog Miholjskog leta, jer se slične temperature očekuju i u prvoj dekadi