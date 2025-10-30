Stižu grmljavinski pljuskovi i prvi mraz Nakon neobično toplog vremena stiže totalni preokret, ovaj datum je ključan!

Do kraja nedelje uglavnom suvo i relativno toplo, slaba kiša ponegde na jugu i zapadu. U ponedeljak prolazno naoblačene i zahlađenje. Od naredne srede verovatno će uslediti period suvog vremena sa temperaturama oko proseka uz pojavu prvih mrazeva

Do narednog ponedeljka umereno oblačno uz sunčane intervale, relativno toplo i uglavnom suvo vreme, ponegde na zapadu i jugu pojava slabe kiše, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. Vetar će, kako navodi, biti slab, južni, dok će se dnevni maksimumi kretati od +16 do +23 stepena Celzijusa. U ponedeljak se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i ređom pojavom grmljavinskih pljuskova uz zahlađenje te bi se tog dana maksimumi kretali od oko +7 na