FOTO i VIDEO: Desetine hiljada građana obeležava godišnjicu pada nadstrešnice kod Železničke stanice

Moj Novi Sad pre 53 minuta
FOTO i VIDEO: Desetine hiljada građana obeležava godišnjicu pada nadstrešnice kod Železničke stanice

Danas je tačno godinu dana od pada renovirane nadstrešnice Železničke stranice u Novom Sadu koja je ubila 16 i teško povredila jednu osobu.

Ovim povodom, na hiljade građana došlo je u naš grad na komemorativni skup čiji je zvaničan početak zakazan za 11.52 sata, kada će biti održana simbolična tišina koja je obeležila proteste održavane prethodnih godinu dana. Kao što je već najavljeno, u 10 sati građani su se okupili na 16 zbornih mesta, odakle su masovne kolone građana krenule ka Železničkoj stanici. S obzirom na broj ljudi, pretpostavlja se da mnogi neće uspeti da stignu do 11.52. Studenti, građani,
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Godina tuge i bola: U padu nadstrešnice u Novom Sadu ugašeno je 16 života! Svako je imao nade, želje, planove i očekivanja i…

Godina tuge i bola: U padu nadstrešnice u Novom Sadu ugašeno je 16 života! Svako je imao nade, želje, planove i očekivanja i sve je nestalo u trenu!

Kurir pre 4 minuta
uživo GODIŠNJICA PADA NADSTREŠNICE Program protestnog skupa na Beogradskom keju u Novom Sadu se nastavlja u 17 časova

uživo GODIŠNJICA PADA NADSTREŠNICE Program protestnog skupa na Beogradskom keju u Novom Sadu se nastavlja u 17 časova

Euronews pre 4 minuta
"Najteže je kada vidite dete koje ne daje znakove života": Spasilac koji je učestvovao u izvlačenju ljudi posle pada…

"Najteže je kada vidite dete koje ne daje znakove života": Spasilac koji je učestvovao u izvlačenju ljudi posle pada nadstrešnice: "To se nikad neće izbrisati iz sećanja"

Blic pre 1 sat
"Od tada više nismo isti kao ranije": Ispovest volonterke koja je izvlačila ljude iz ruševina pada nadstrešnice

"Od tada više nismo isti kao ranije": Ispovest volonterke koja je izvlačila ljude iz ruševina pada nadstrešnice

NIN pre 1 sat
"Ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu": Studentkinja sa komemorativnog skupa u Novom Sadu

"Ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu": Studentkinja sa komemorativnog skupa u Novom Sadu

N1 Info pre 2 sata
Studenti u blokadi i grupe građana odali poštu stradalima na Železničkoj stanici

Studenti u blokadi i grupe građana odali poštu stradalima na Železničkoj stanici

RTV pre 2 sata
"Da li nas čujete, jeste li sa: Nama?!" Svedočanstvo volonterke koja je izvlačila ljude iz ruševina na Železničkoj stanici…

"Da li nas čujete, jeste li sa: Nama?!" Svedočanstvo volonterke koja je izvlačila ljude iz ruševina na Železničkoj stanici Novi Sad: "Jedan prizor ću pamtiti čitav život..."

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu, Dijana Hrka stupa u štrajk glađu

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu, Dijana Hrka stupa u štrajk glađu

N1 Info pre 4 minuta
Dijana Hrka od sutra stupa u štrajk glađu

Dijana Hrka od sutra stupa u štrajk glađu

Mašina pre 34 minuta
Urednik 021.rs: Slika je snažnija od reči - sećam se Vučićevog osmeha kad je policija tukla ljude u septembru

Urednik 021.rs: Slika je snažnija od reči - sećam se Vučićevog osmeha kad je policija tukla ljude u septembru

N1 Info pre 13 minuta
Advokat Bačulova: Nemamo zvaničnu informaciju da je iz policijskog zadržavanja prebačen u bolnicu

Advokat Bačulova: Nemamo zvaničnu informaciju da je iz policijskog zadržavanja prebačen u bolnicu

N1 Info pre 29 minuta
Mediji u Skoplju o godišnjici pogibije u Novom Sadu: Među poginulima bio i Makedonac

Mediji u Skoplju o godišnjici pogibije u Novom Sadu: Među poginulima bio i Makedonac

N1 Info pre 23 minuta