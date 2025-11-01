FOTO i VIDEO: Desetine hiljada građana obeležava godišnjicu pada nadstrešnice kod Železničke stanice

Danas je tačno godinu dana od pada renovirane nadstrešnice Železničke stranice u Novom Sadu koja je ubila 16 i teško povredila jednu osobu.

Ovim povodom, na hiljade građana došlo je u naš grad na komemorativni skup čiji je zvaničan početak zakazan za 11.52 sata, kada će biti održana simbolična tišina koja je obeležila proteste održavane prethodnih godinu dana. Kao što je već najavljeno, u 10 sati građani su se okupili na 16 zbornih mesta, odakle su masovne kolone građana krenule ka Železničkoj stanici. S obzirom na broj ljudi, pretpostavlja se da mnogi neće uspeti da stignu do 11.52. Studenti, građani,