Vučić: Građevinski radovi na Nacionalnom stadionu do kraja februara 2027. godine

Vučić: Građevinski radovi na Nacionalnom stadionu do kraja februara 2027. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi grubi građevinski radovi na Nacionalnom stadionu u Surčinu trebalo da budu završeni do 28. februara 2027, kako bi bilo vremena da se nakon toga završe unutrašnji radovi i da bi na njemu mogli da se održavaju događaji tokom ili u sklopu specijalizovane izložbe „Ekspo 2027“.

Vučić je tokom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona, koji se gradi u okviru projekta „Ekspo“, prisutne inženjere upitao da li je taj rok realan, na šta su oni rekli da će građevinski sigurno biti završeni, ali da nisu sigurni da bi za druge namene bile spremne do izložbe i pratećih manifestacija. Govoreći o tekućim radovima, Vučić je dodao i da će novi stadion imati oko 52.000 mesta, „kao (beogradska) Marakana danas, ali neuporedivo lepših i luksuznijih“. Naveo
Ključne reči

Aleksandar VučićMarakanaPredsednik Srbije

