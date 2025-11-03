Štimca oslobodio sudija, tužilac, tužilac ga odmah uhapsio nakon puštanja

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Štimca oslobodio sudija, tužilac, tužilac ga odmah uhapsio nakon puštanja

Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv.

Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti. Međutim supruga Bruna Vekarića, dobro poznatog tužioca koji već 20 godina optužuje samo Srbe za ratne zločine, pustila je Štimca na slobodu usvojivši žalbu njegovog advokata na rešenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kojim mu je bilo određeno zadržavanje do 48 sati. Ova odluka sudije blokaderke Marić predstavlja pravni presedan jer
