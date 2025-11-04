Vladimir Štimac na saslušanju kod tužioca

Bivši košarkaš Vladimir Štimac trenutno se nalazi na saslušanju kod tužioca, objavila je njegova supruga Aleksandra Štimac na svom Iks nalogu.

Vladimir Štimac je priveden preksinoć kod zgrade RTS zbog, kako je saopštilo juče Više javno tužilaštvo u Beogradu, „osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Štimac je priveden kod zgrade RTS, tokom skupa podrške Dijani Hrki, koja ispred Skupštine štrajkuje glađu već dva dana. Advokati Vladimir Terzić i Nikola Lakić, branioci Vladimira Štimca, obratili su se juče medijima ispred policijske stanice „29. novembar“,