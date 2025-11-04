Siner i Alkaraz u januaru igraju egzibicioni meč u Južnoj Koreji

Telegraf pre 26 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Italijanski teniser Janik Siner i Španac Karlos Alkaraz odigraće 10. januara naredne godine egzibicioni meč u Inčonu u Južnoj Koreji, saopštili su organizatori, preneo je danas Bi-Bi-Si. - Za ljubitelje tenisa u Južnoj Koreji ovo će da bude prva prilika da uživo vide duel dvojice najboljih svetskih igrača - navodi se u saopštenju organizatora. Siner je danas zvanično preuzeo prvo mesto na ATP listi, dok se Alkaraz nalazi na drugoj poziciji liste najboljih tenisera
