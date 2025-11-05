Najmanje devet osoba poginulo u požaru u Domu penzionera u Tuzli

Prema poslednjim informacijama u požaru u Domu penzionera u Tuzli smrtno je stradalo najmanje devet osoba, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i znatno veći, objavio je sarajevski portal Raport.

Veliki broj povređenih prevezen je na Univerzitetski klinički centar Tuzla, gde im se ukazuje hitna medicinska pomoć. Među povređenima su i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona i specijalne policije, koji su se nagutali dima prilikom evakuacije stanara. Vatrogasci su i dalje na terenu. Požar je izbio nešto pre 21.00 časova u jednom od apartmana na višem spratu zgrade, odakle se vatra brzo proširila i zahvatila veći deo objekta. Iz zgrade kulja gusti dim, a kako