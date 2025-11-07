Oblačno i malo hladnije, mestimično s kišom, do 14 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama ujutro moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.

Vetar će biti slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od dva do osam stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Novom Sadu će biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu, ali će tokom većeg dela dana biti suvo, s vetrom slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim i najnižom temperaturom oko