Prebledela kao krpa! Stanija poslala brutalnu poruku Aneli, ona zanemela i obećala joj nešto šokantno, nastao muk u Eliti

Alo pre 44 minuta
Prebledela kao krpa! Stanija poslala brutalnu poruku Aneli, ona zanemela i obećala joj nešto šokantno, nastao muk u Eliti

Ahmićeva u šoku

Voditelj Elite pročitao je Aneli Ahmić poruke koje mu je poslala Stanija Dobrojević. Nakon toga, Ahmićeva je ustala i žestoko odgovorila, tvrdeći da ona ima dogovor sa Asminom kako bi je "oprao" od epiteta ljubavnice. - Moram samo da kažem da mi je Stanija sada poslala poruku koja glasi: ''Kako prevario ako je znala za mene i da je on sa mnom u Majamiju, bila u kontaktu s njim, a nisam znala za nju? Kako se to zove? Kad zna da on ima novu devojku, a nova devojka ne
Otvori na alo.rs

Stanija Dobrojević »

Karleuša javno prozvala Natašu i još dve ličnosti zbog sinoćnog događaja: "Žao mi je što nisam mogla da..."

Karleuša javno prozvala Natašu i još dve ličnosti zbog sinoćnog događaja: "Žao mi je što nisam mogla da..."

Telegraf pre 11 sati
Tri godine je lagala celu naciju Aneli Ahmić bila spremna na sve da uđe u rijaliti, ovako je prevarila produkciju!

Tri godine je lagala celu naciju Aneli Ahmić bila spremna na sve da uđe u rijaliti, ovako je prevarila produkciju!

Alo pre 11 sati
Sve oči uprte u Staniju Dobrojević: Haljina jedva drži silikone, starleta mami uzdahe

Sve oči uprte u Staniju Dobrojević: Haljina jedva drži silikone, starleta mami uzdahe

Mondo pre 2 dana
Nju merka ceo Balkan, a verenik ju je šutnuo i javno ponizio! Sada se pojavila prvi put nakon svega i pokazala ogromne silikone…

Nju merka ceo Balkan, a verenik ju je šutnuo i javno ponizio! Sada se pojavila prvi put nakon svega i pokazala ogromne silikone

Kurir pre 1 dan
"Iskoristio me je zbog popularnosti!" Iskrena ispovest Stanija o raskidu s Durdžićem, otvorena za nove prilike: Skeniraćemo…

"Iskoristio me je zbog popularnosti!" Iskrena ispovest Stanija o raskidu s Durdžićem, otvorena za nove prilike: Skeniraćemo muškarce i videti ko zaista vredi

Kurir pre 1 dan
"Iskoristio me je zbog popularnosti!" Stanija definitivno precrtala Asmina, otvorena je za novu ljubav: "Skeniraćemo muškarce…

"Iskoristio me je zbog popularnosti!" Stanija definitivno precrtala Asmina, otvorena je za novu ljubav: "Skeniraćemo muškarce i videti ko zaista vredi" (video)

Alo pre 1 dan
"Moraš malo više da…" Asmin od Mine tražio šokantnu stvar, mislio da ga kamere ne snimaju! (foto)

"Moraš malo više da…" Asmin od Mine tražio šokantnu stvar, mislio da ga kamere ne snimaju! (foto)

Alo pre 3 dana
Stanija Dobrojević »

Ključne reči

Stanija Dobrojević

Najnovije vesti »

Po notama Đerleka: Novi Pazar – Vranje 4:1

Po notama Đerleka: Novi Pazar – Vranje 4:1

RTV Novi Pazar pre 44 minuta
"Biće teško, ali idemo hrabro i odlučno" Mladi vezista Torlaka najavio sudar sa Radničkim: "Verujemo u sebe!"

"Biće teško, ali idemo hrabro i odlučno" Mladi vezista Torlaka najavio sudar sa Radničkim: "Verujemo u sebe!"

Kurir pre 0 minuta
Kopao bazen u dvorištu, pa našao zlato! Ne, stvarno! Brže bolje pozvao nadležne, ali je onda stiglo još veće iznenađenje!…

Kopao bazen u dvorištu, pa našao zlato! Ne, stvarno! Brže bolje pozvao nadležne, ali je onda stiglo još veće iznenađenje!

Kurir pre 50 minuta
Ruski napredak u Donjecku: Vojska prekinula vezu između Limana i Izjuma

Ruski napredak u Donjecku: Vojska prekinula vezu između Limana i Izjuma

Kurir pre 44 minuta
Novembarska plaketa uručena pu u Sremskoj Mitrovici i Odeljenju za vanredne situacije Povodom Dana grada Mitrovdana: Zbog…

Novembarska plaketa uručena pu u Sremskoj Mitrovici i Odeljenju za vanredne situacije Povodom Dana grada Mitrovdana: Zbog efikasnog i humanog postupanja! (foto)

Kurir pre 34 minuta