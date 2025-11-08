Da li imamo trku za titulu utroje? Voša za petama "večitima"

B92 pre 5 minuta
Fudbaleri Vojvodine pobedili su na Čairu ekipu niškog Radničkog 1:0 u 15. kolu Superlige i dodatno se primakli vodećima Partizanu i Zvezdi.

Strelac jedinog gola bio je Džon Meri u 75. minutu. Asistent je bio Stefan Bukinac koji je ubacio pred gol, tamo je najviši u skoku bio snažni Nigerijac, šutirao glavom i savladao golmana Nišlija Dejana Stanivukovića. Lopta je na putu ka golu, čini se, malo i zakačila defanzivca domaćih Dušana Pavlovića. Novosađani su maltene iz jedinog šuta u drugom poluvremenu stigli do pobede, dok su u prvom, daleko sadržajnijem, gotovo sve vreme bili u podređenom položaju.
