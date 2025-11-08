Otac mladića koji je stradao u "Namenskoj": "Nismo Dijana i ja jedini izgubili decu"

"Danas sam došao da podržim srcem Dijanu, a vidim da ima i podršku, hvala bogu", kaže Milovan Milivojević, otac mladića koji je stradao u "Namenskoj" u Lučanima, a koji je danas posetio Dijanu Hrku koja štrajkuje glađu.

Kako je istakao, kada je on ulazio u svoju borbu, nije imao nikoga osim svoje porodice, ali je bio čistog obraza i čistog srca. "Jedino što sam rekao Dijani je da se drži i da ima podršku. Hvala bogu, ova mladost je se u Srbiji probudila i to je jedina nada - da ovi mladi ljudi i studenti mogu nešto promeniti. Nažalost, ovo smo mi stariji trebali da rešimo, a ne da čekamo da nam deca oslobađaju državu i institucije", kaže Milivojević, piše N1. On navodi i da je u