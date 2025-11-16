Predsednik Fiskalnog saveta pohvalio predloženi budžet: "Fiskalno i makroekonomski je održiv"

Predsednik Fiskalnog saveta Srbije Blagoje Paunović izjavio je danas da je predloženi budžet za 2026. godinu fiskalno i makroekonomski održiv.

On je na javnom slušanju predstavljanja budžeta u Skupštini Srbije koji je organizovao Odbor za finansije, rekao da su kredibilno planirani ukupni prihodi i rashodi, ukoliko ne bude, kako je napomenuo, neplaniranih promena politika tokom naredne godine. "Predloženi budžet za 2026. godinu ne samo da vraća posebna fiskalna pravila, već i trenutno suspendovana opšta pravila, jer ona propisuju da fiskalni deficit ne sme preći 3,0 odsto BDP-a, ukoliko je javni dug ispod