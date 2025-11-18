Vadeful: Srbija na slobodnim, demokratskim izborima treba da odluči kojim putem će ići

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful izjavio je jutros u Beogradu da će Srbija na slobodnim, demokratskim izborima odlučiti kojim će putem ići i da nema sumnje da će to biti omogućeno.

Vadeful je rekao da je od srpskog predsednika Aleksandra Vučića i šefa diplomatije Marka Đurića dobio uveravanja da je Srbija jasno okrenuta putu ka Evropskoj uniji. Vadeful: Nema prečica za EU, morate se odlučiti i osuditi agresiju Rusije Vadeful je novinarima u Beogradu posle sastanka sa Đurićem, koji je ocenio kao otvoren i konstruktivan, rekao da se od kandidata za članstvo očekuje da obezbedi i slobodu okupljanja i izražavanja i da se o tome ne pregovara, jer