„Ne postoji kupac za NIS“: Analitičar za RTS tvrdi da Rusija nema nameru da proda Naftnu industriju Srbije

Nedeljnik pre 10 minuta
„Ne postoji kupac za NIS“: Analitičar za RTS tvrdi da Rusija nema nameru da proda Naftnu industriju Srbije

Vlast tvrdi da ima dovoljno naftnih derivata u Srbiji, u međuvremenu, i dalje se čeka odgovor SAD na zahtev za produženje licence Naftnoj industriji Srbiji (NIS), od čega zavisi nastavak rada rafinerije u Pančevu.

Finansijski analitičar Vladan Pavlović rekao je za RTS da potencijalni kupac NIS-a iz Emirata i ne postoji, odnosno veruje da će rafinerija uskoro prestati da radi. S druge strane, veruje da će naftnih derivata biti i u narednim mesecima, zahvaljujući pojačanom uvozu. ANALITIČAR: PREDSTAVLJANJE AMERIČKOG MIROVNOG PLANA ZA UKRAJINU MENJA SITUACIJU Govoreći o potencijalnim pregovorima između Rusije i eventualnih kupaca Naftne industrije Srbije iz Ujedinjenih Arapskih
