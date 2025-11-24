Vlada Srbije danas o energetskoj situaciji u zemlji

BEOGRAD - Vlada Srbije održaće sednicu na kojoj će tema biti energetska situacija u zemlji. Kako je saopšteno iz Vlade, sednica je zakazana za 9 časova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. On je izjavio da su razmotreni svi aktuelni izazovi i doneti važni zaključci kako bi bili zaštićeni interesi Srbije i obezbeđeno sigurno i pouzdano snabdevanje za građane i privredu Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka da se sutra ili prekosutra očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne