Dodik: Za nas su ovi izbori završeni i potvrđeni od CIK-a

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Dodik: Za nas su ovi izbori završeni i potvrđeni od CIK-a

Dan nakon izborne noći, u kojoj je pobedu na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj odneo kandidat SNSD Siniša Karan, predsednik ove stranke Milorad Dodik rekao je da su izborni brojevi ostali isti, a da su utisci daleko bolji.

Dodik je na konferenciji za medije, rekao da je između 18 i 20 hiljada Bošnjaka glasalo za kandidata opozicionog SDS-a Branka Blanušu, istakavši da to nije bila podrška tom kandidatu, već glas za destabilizaciju Republike Srpske. Za Karana je, dodao je, glasalo ukupno sedam Bošnjaka, ako i to, kako je rekao, nije neka greška. “To nama objašnjava neke stvari. Lojalnost koju oni pokazuju SDS-u nije lojalnost Republici Srpskoj”, rekao je Dodik.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

„Sada ste umesto jednog dobili dva Dodika“: Kako je izgledala burna izborna drama u RS

„Sada ste umesto jednog dobili dva Dodika“: Kako je izgledala burna izborna drama u RS

Nova pre 32 minuta
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: O samouverenosti i apatiji

Predsednički izbori u Republici Srpskoj: O samouverenosti i apatiji

BBC News pre 1 sat
Crnadak: Ludačka krađa SNSD u njihovom Bermudskom trouglu Doboj-Zvornik-Laktaši

Crnadak: Ludačka krađa SNSD u njihovom Bermudskom trouglu Doboj-Zvornik-Laktaši

Danas pre 1 sat
Dodik: Za SNSD su izbori završeni

Dodik: Za SNSD su izbori završeni

Danas pre 57 minuta
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: O samouverenosti i apatiji

Predsednički izbori u Republici Srpskoj: O samouverenosti i apatiji

Danas pre 1 sat
Dodik: Glasovi Bošnjaka za Blanušu glasovi su za destabilizaciju Srpske

Dodik: Glasovi Bošnjaka za Blanušu glasovi su za destabilizaciju Srpske

B92 pre 1 sat
Ko je Branko Blanuša, koji je svojim izbornim rezultatom u RS upalio alarme u Dodikovom SNSD-u?

Ko je Branko Blanuša, koji je svojim izbornim rezultatom u RS upalio alarme u Dodikovom SNSD-u?

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaPredsednički izboriMilorad DodikIzborivestiRegion

Politika, najnovije vesti »

Kratak vodič za lokalne izbore u nedelju: Negotin, Mionica i Sečanj

Kratak vodič za lokalne izbore u nedelju: Negotin, Mionica i Sečanj

Mašina pre 37 minuta
Vrhovno javno tužilaštvo: Neprihvatljive izmene zakona kojima se predviđa ukidanje TOK-a

Vrhovno javno tužilaštvo: Neprihvatljive izmene zakona kojima se predviđa ukidanje TOK-a

N1 Info pre 22 minuta
Paori blokirali ulaz u Policijsku stanicu Bogatić kako bi pružili podršku kolegama koji su pozvani na saslušanje

Paori blokirali ulaz u Policijsku stanicu Bogatić kako bi pružili podršku kolegama koji su pozvani na saslušanje

N1 Info pre 12 minuta
Đurić i Bocan-Harčenko o bilateralnim pitanjima,regionalnim i geopolitičkim izazovima

Đurić i Bocan-Harčenko o bilateralnim pitanjima,regionalnim i geopolitičkim izazovima

RTV pre 27 minuta
Dačić: Saradnja Srbije i Rusije je u svim oblastima dobra

Dačić: Saradnja Srbije i Rusije je u svim oblastima dobra

NIN pre 7 minuta