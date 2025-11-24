Dodik: Za nas su ovi izbori završeni i potvrđeni od CIK-a

Dan nakon izborne noći, u kojoj je pobedu na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj odneo kandidat SNSD Siniša Karan, predsednik ove stranke Milorad Dodik rekao je da su izborni brojevi ostali isti, a da su utisci daleko bolji.

Dodik je na konferenciji za medije, rekao da je između 18 i 20 hiljada Bošnjaka glasalo za kandidata opozicionog SDS-a Branka Blanušu, istakavši da to nije bila podrška tom kandidatu, već glas za destabilizaciju Republike Srpske. Za Karana je, dodao je, glasalo ukupno sedam Bošnjaka, ako i to, kako je rekao, nije neka greška. “To nama objašnjava neke stvari. Lojalnost koju oni pokazuju SDS-u nije lojalnost Republici Srpskoj”, rekao je Dodik.