Vučić o NIS-u: Nije u pitanju samo nafta, ugrožen je platni promet, proizvodnja struje i toplane, ne znamo ni šta će biti sa gasom

Srbija Rusima dala rok od 50 dana da nađu novog vlasnika za NIS

„Suočavamo se sa velikim problemima, a želeo bih da kao državno rukovodstvo izabrano od građana Srbije, da u svakom trenuttku kažemo istinu i obavestimo ljude o onome što se trenutno događa. Želimo da vas obavestimo da se rafinerija Naftne industrije Srbiije se nalazi u procesu tople cirkulacije, još nije ugašena, ni zatvorena, ali to je niži režim rada u odnosu na uobičajeni, imao još četiri dana do postupnog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko ne dođe do