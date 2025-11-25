Rafinerija u Pančevu obustavila proizvodnju

Rafinerija u Pančevu obustavila je danas proizvodnju i pogoni su ušli u tzv. toplu cirkulaciju, javili su danas elektronski mediji pozivajući se na nezvanična saznanja.

Topla cirkulacija je termin koji se koristi kada sistemom prerade cirkuliše jedna količina sirovina da bi postrojenja ostala funkcionalna. Sirove nafte više nema, a rafinerija Naftne industrije u Pančevu prestala je sa preradom, reklo je za portal Nova.rs više izvora. “To što ima u skladištima, ima. Ako ne dođe sirova nafta, neće ništa izlaziti iz NIS”, naveo je jedan od sagovornika portala nova.rs. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je vanredno obraćanje