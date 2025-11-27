Broj mrtvih porastao na 44! Nastavlja se drama u Hongkongu, prizori lede krv u žilama (foto)

Broj žrtava u požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hongkongu porastao je na 44, a 45 povređenih je u kritičnom stanju, daopštila je danas policija

U saopštenju se navodi da su uhapšene tri osobe starosti između 52 i 68 godina zbog sumnje da su počinili ubistvo iz nehata. Policija je navela da je primila više prijava o ljudima zarobljenim u najmanje sedam zgrada koje su zahvaćene požarom. Foto Tanjug AP Požar je izbio sredinom popodneva po lokalnom vremenu i brzo je podignut na četvrti stepen ozbiljnosti, drugi najviši nivo u hongkonškom sistemu klasifikacije, saopštila je vatrogasna služba. Foto Tanjug AP