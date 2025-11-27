Raste broj žrtav požara u Hongkongu: Najmanje 44 mrtvih i 279 nestalih, tri osobe uhapšene

Telegraf pre 2 sata
Raste broj žrtav požara u Hongkongu: Najmanje 44 mrtvih i 279 nestalih, tri osobe uhapšene

Najmanje 44 osobe poginule u velikom požaru koji je zahvatio stambene blokove u okrugu Tai Po u Hongkongu, a 279 ljudi se vodi kao nestalo.

Više od 800 vatrogasaca bori se sa plamenom u kompleksu Vang Fuk Court – požar je pod kontrolom u četiri od osam zgrada, javlja Euronews. Tri izvršna direktora građevinske kompanije uhapšena su zbog sumnje na grubu nepažnju u vezi sa nekvalitetnim materijalima koji su mogli doprineti brzom širenju požara. Požar je klasifikovan kao nivo pet - najviši nivo ozbiljnosti u Hongkongu. Beba i starija žena spašeni su dok noćne spasilačke operacije i dalje traju, prenose
