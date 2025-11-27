Hongkong: U požaru broj žrtava porastao na 44

Politika pre 5 sati
Stotine ljudi hospitalizovano, 45 u teškom stanju

U požaru koji se proširio na nekoliko višespratnih zgrada u jednom stambenom kompleksu u Hongkongu stradalo je 44 ljudi, dok se njih 279 vodi kao nestalo, saopštio je lider te teritorije Džon Li. Li je dodao da je 29 ljudi ostalo u bolnici, kao i da je veliki požar trenutno pod kontrolom. Više stotina stanovnika je evakuisano nakon što se požar proširio na sedam visokih stambenih zgrada u stambenom kompleksu u okrugu Tai Po, na Novim teritorijama. Vatrogasci su na
Kurir pre 5 sati
Alo pre 5 sati
Telegraf pre 5 sati
Danas pre 10 sati
