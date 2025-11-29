Savetnik Zelenskog prvo dao ostavku, pa sad rekao da će da ide na front

Bivši glavni savetnik ukrajinskog predsednika, Andrij Jermak, poručio je da odlazi na front, i to nekoliko sati nakon što je podneo ostavku, potvrdivši za "Njujork post" da je spreman na "bilo kakve odmazde" posle racije koju je u njegovom domu sproveo Nacionalni biro za borbu protiv korupcije.

U poruci poslatoj u petak uveče, Jermak je naveo da je "poštena i pristojna osoba" i da ne želi da stvara dodatne probleme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom. Nije precizirao kada ni na koji način planira da se priključi frontu. Racija je usledila nakon 15-mesečne istrage u okviru operacije "Midas", u kojoj ukrajinska antikorupcijska agencija tereti osumnjičene za iznudu u Energoatomu i krađu blizu 100 miliona dolara. Ukrajinska ambasadorka u SAD Olga