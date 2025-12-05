"Srbija, pobeda": Građani Severne Mitrovice srpskim zastavama dočekali gradonačelnika Radojevića (video)

Kurir pre 32 minuta
"Srbija, pobeda": Građani Severne Mitrovice srpskim zastavama dočekali gradonačelnika Radojevića (video)

Nakon održane sednice i polaganja zakletve od strane novoizabranog gradonačelnika Opštine Severna Mitrovica Milan Radojević i predstavnici Srpske liste uputili su se ka prostorijama ove stranke u centru grada, a dočekali su ih okupljeni građani srpskim zastavama.

Građani su izvikivali "Srbija" i "pobeda", a njima se kratko obratio Radojević poručivši im da je ovo pobeda građana Severne Mitrovice koji su želeli bolji život. - Ovo je pobeda svih nas koji jasno želimo da pokažemo da želimo slobodu, mir i da sami odlučujemo o našem gradu. Kako će se zvati ulice, kako ćemo razvijati naš grad. Hvala na poverenju, pred nama je period u kojem treba da radimo za bolji život svih nas - poručio je Radojević. Radojević se pre toga,
Srpska lista od danas ponovo na vlasti u četiri opštine na severu Kosova

Devet novoizabranih gradonačelnika sa Srpske liste preuzeli dužnost na Kosovu i Metohiji

Srbi se vratili u opštine na KiM Održane konstitutivne sednice, u Severnoj Mitrovici doček za novog gradonačelnika (foto)

Zakletve gradonačelnika iz Srpske liste sa zastavom Republike Kosovo

Gradonačelnici iz redova Srpske liste preuzeli dužnost

Ovo je pobeda svih nas. Građani Severne Mitrovice sa srpskim zastavama dočekali gradonačelnika Radojevića

Konstituisane skupštine devet opština sa srpskom većinom na KiM

Sa zvonika crkve u Lipljanu ukradena zastava SPC, reagovao Beograd i eparhija

Srpska lista od danas ponovo na vlasti u četiri opštine na severu Kosova

Muškarac osumnjičen da je poreskom prevarom oštetio budžet države za 8,4 miliona dinara

Devet novoizabranih gradonačelnika sa Srpske liste preuzeli dužnost na Kosovu i Metohiji

Iz porte crkve u Lipljanu skinuta zastava SPC; Eparhija: Skidanje zastave zastrašivanje preostalih Srba

