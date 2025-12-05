"Srbija, pobeda": Građani Severne Mitrovice srpskim zastavama dočekali gradonačelnika Radojevića (video)

Nakon održane sednice i polaganja zakletve od strane novoizabranog gradonačelnika Opštine Severna Mitrovica Milan Radojević i predstavnici Srpske liste uputili su se ka prostorijama ove stranke u centru grada, a dočekali su ih okupljeni građani srpskim zastavama.

Građani su izvikivali "Srbija" i "pobeda", a njima se kratko obratio Radojević poručivši im da je ovo pobeda građana Severne Mitrovice koji su želeli bolji život. - Ovo je pobeda svih nas koji jasno želimo da pokažemo da želimo slobodu, mir i da sami odlučujemo o našem gradu. Kako će se zvati ulice, kako ćemo razvijati naš grad. Hvala na poverenju, pred nama je period u kojem treba da radimo za bolji život svih nas - poručio je Radojević. Radojević se pre toga,