Odloženo suđenje optuženima da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja

B92 pre 51 minuta
Odloženo suđenje optuženima da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja

U Višem sudu u Beogradu za 2. mart 2026. odložen početak suđenja optuženima da su pripremali izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Optuženima kojima se sudi su uhapšeni posle protesta koji je na poziv studenata u blokadi održan 28. juna u Beogradu, kada su grupe učesnika protesta napale policiju na više lokacija. Početak suđenja zakazan je za 12 časova, a optužnim predlogom obuhvaćeni su Luka S. (22) iz Kragujevca, Bojo B. (23) iz Beograda, Lazar S. (21) iz Zaječara, Ivana M. (20) iz Smedereva, Dušan S. (23) iz Beograda, Dimitrije S. (22) iz Niša, DimitrijeD. (25) iz Niša, Nikola P. (22) iz
