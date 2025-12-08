Kišovito i maglovito jutro u Srbiji, najviša dnevna temperatura 12 stepeni

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Izvor: RTS
Kišovito i maglovito jutro u Srbiji, najviša dnevna temperatura 12 stepeni

Tokom jutra se očekuju magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde padaće slaba kiša ili rosulja.

Najviša dnevna temperatura biće 12 stepeni. Ujutru i pre podne u Pomoravlju se očekuje magla i niska oblačnost. Na jugu i jugozapadu zemlje ponegde će padati slaba kiša ili rosulja. Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuju se sunčani intervali. Duvaće u većem delu dana slab promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 2 do 5, a
