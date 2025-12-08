Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Nedeljnik pre 6 sati
Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta
Advokatica studenata optuženih za rušenje ustavnog poretka nakon Vidovdanskog protesta Ljiljana Borović ocenila je, nakon odluke o odlaganju suđenja, da tužilaštvo nema nijedan validan dokaz protiv njih, te da je ceo postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta. “Imamo situaciju da dvoje dece boluje od istog virusa i nije bilo procesnih pretpostavki da se održi glavni pretres. Sledeći glavni pretres je zakazan za 2. mart i nadam da će se tada održati i da
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

BLOG UŽIVO Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Nova pre 4 sati
Odloženo suđenje studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

Odloženo suđenje studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

RTS pre 6 sati
Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

N1 Info pre 6 sati
Advokati: Nema krivičnog dela u postupku protiv studenata

Advokati: Nema krivičnog dela u postupku protiv studenata

Danas pre 6 sati
Odloženo suđenje studentima iz Niša uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Odloženo suđenje studentima iz Niša uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Južne vesti pre 6 sati
Ovih devetoro studenata je na udaru vlasti zbog Vidovdanskog protesta: Terete ih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Ovih devetoro studenata je na udaru vlasti zbog Vidovdanskog protesta: Terete ih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Glas Zaječara pre 7 sati
Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za mart

Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za mart

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 98. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 98. kolu?

Danas pre 1 sat
Tužilaštvo traži pritvor za dvojicu uhapšenih „škaljaraca“

Tužilaštvo traži pritvor za dvojicu uhapšenih „škaljaraca“

Danas pre 1 sat
Rat između tužilaštva i tabloida: Da li je ovo prekretnica?

Rat između tužilaštva i tabloida: Da li je ovo prekretnica?

Danas pre 2 sata
Crna rupa će gutati sve nad sobom

Crna rupa će gutati sve nad sobom

Danas pre 2 sata
Šest osoba uhapšeno zbog sumnje da su prevarom pri kupovini robe prisvojile 24 miliona dinara

Šest osoba uhapšeno zbog sumnje da su prevarom pri kupovini robe prisvojile 24 miliona dinara

Danas pre 1 sat