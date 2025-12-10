Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

N1 Info pre 40 minuta  |  Beta
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

Šef norveškog Nobelovog instituta rekao je da ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado neće prisustvovati današnjoj ceremoniji dodele nagrade u Oslu.

Direktor tog instituta Kristijan Berg Harpviken rekao je za javnu televiziju NRK da će u ime venecuelanske opozicione liderke njena ćerka primiti nagradu. Juče je otkazana konferencija za novinare kojoj je Mačado trebalo da prisustvuje. Ona se poslednji put pojavila u javnosti pre 11 meseci. Nobelov institut je 10. oktobra objavio da je 58-godišnja opozicionarka dobitnica ovogodišnje nagrade za mir zbog borbe za ostvarenje demokratske tranzicije u Venecueli, a tada
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

Beta pre 35 minuta
Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće prisustvovati ceremoniji uručenja

Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće prisustvovati ceremoniji uručenja

Danas pre 15 minuta
Da li će dobitnica Nobelove nagrade za mir Korina Mačado prisustvovati uručenju nagrade

Da li će dobitnica Nobelove nagrade za mir Korina Mačado prisustvovati uručenju nagrade

RTV pre 1 sat
Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

Radio sto plus pre 15 minuta
Niko ne zna gde je; Marija Korina Mačado neće primiti Nobelovu nagradu za mir

Niko ne zna gde je; Marija Korina Mačado neće primiti Nobelovu nagradu za mir

B92 pre 1 sat
Nobelov institut otkazao konferenciju za novinare dobitnice Nobelove nagrade za mir

Nobelov institut otkazao konferenciju za novinare dobitnice Nobelove nagrade za mir

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaNobelova nagradaOsloNobelova nagrada za mir

Svet, najnovije vesti »

Rusija: Ne želimo rat s Evropom, ali ako povuče jedan od ova dva poteza – odgovorićemo

Rusija: Ne želimo rat s Evropom, ali ako povuče jedan od ova dva poteza – odgovorićemo

Nova pre 0 minuta
Belgijanac osvojio džekpot od 142 miliona evra u nagradnoj igri Euromillions

Belgijanac osvojio džekpot od 142 miliona evra u nagradnoj igri Euromillions

N1 Info pre 10 minuta
Snažan zemljotres pogodio Kolumbiju

Snažan zemljotres pogodio Kolumbiju

Blic pre 5 minuta
Trampove nade

Trampove nade

Vesti online pre 5 minuta
Papa: Tražiti mir bez Evrope je nerealno

Papa: Tražiti mir bez Evrope je nerealno

NIN pre 10 minuta