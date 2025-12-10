Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

Šef norveškog Nobelovog instituta rekao je da ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado neće prisustvovati današnjoj ceremoniji dodele nagrade u Oslu.

Direktor tog instituta Kristijan Berg Harpviken rekao je za javnu televiziju NRK da će u ime venecuelanske opozicione liderke njena ćerka primiti nagradu. Juče je otkazana konferencija za novinare kojoj je Mačado trebalo da prisustvuje. Ona se poslednji put pojavila u javnosti pre 11 meseci. Nobelov institut je 10. oktobra objavio da je 58-godišnja opozicionarka dobitnica ovogodišnje nagrade za mir zbog borbe za ostvarenje demokratske tranzicije u Venecueli, a tada