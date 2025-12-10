Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće doći u Oslo na ceremoniju uručenja

Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće doći u Oslo na ceremoniju uručenja

Šef norveškog Nobelovog instituta rekao je da ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado (Corina Machado) neće prisustvovati ceremoniji dodele nagrade u Oslu koja se održava u sredu.

Direktor tog instituta Kristijan Berg Harpviken rekao je za javnu televiziju NRK da će u ime venecuelanske opozicione liderke njena ćerka primiti nagradu, prenela je Beta. U utorak je otkazana konferencija za novinare kojoj je Mačado trebalo da prisustvuje. Ona se poslednji put pojavila u javnosti pre 11 meseci. Nobelov institut je 10. oktobra objavio da je 58-godišnja opozicionarka dobitnica ovogodišnje nagrade za mir zbog borbe za ostvarenje demokratske
