Odvojeni 429. puk bespilotnih sistema Ukrajine "Ahil" uništio je cev koju su ruske snage koristile za infiltraciju ljudstva u Kupjansk, javlja Ukrajinska pravda

Krajem aprila, "Ahil" je ušao u Kupjansku odbrambenu zonu i od tada radi na ključnim zadacima: eliminisanju neprijateljskog osoblja, preuzimanju kontrole nad prelazima i miniranju pravaca mogućeg neprijateljskog napredovanja. Tokom izviđanja, otkriven je netipičan, ali kritično važan logistički kanal – cev koju je neprijatelj koristio za infiltraciju svojih ljudi na severnu periferiju Kupjanska. To je bila bezbedna ruta koja je omogućavala neprijatelju da akumulira